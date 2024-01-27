Трамп будет обжаловать решение суда о выплате $83 млн по иску Кэрролл

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что будет обжаловать приговор суда присяжных в Нью-Йорке, который обязал его уплатить 83,3 миллиона долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, обвинившая бывшего американского лидера в домогательствах и клевете.

По словам экс-главы Белого дома, в вердикте суда содержится политический подтекст, присяжные хотят помешать избирательной кампании.

«Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию Байдена открыта на меня и Республиканскую партию», - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Юридическая система Соединенных Штатов «полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие», отметил 45-й президент США.

В мае 2023 года Дональда Трамп признали виновным по гражданскому иску Кэрролл. Тогда политика обязали выплатить истице 5 миллионов долларов. Экс-президент США назвал вердикт позором, который является продолжением «величайшей охотой на ведьм за все время». Потом писательница подала дополнительный иск, когда Трамп по итогам процесса продолжил отрицать свою вину и обрушился на нее с вербальными нападками.