В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Анкаре многофункциональных истребителей F-16 после решения турецких валстей ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Сенатор поблагодарил парламент Турции «за важное голосование» в пользу одобрения протокола о вступлении скандинавской страны в Североатлантический блок и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за его подписание, сообщает RT со ссылкой на комитет.

Кардин отметил, что одобрение запроса Турции на приобретение самолетов зависело от одобрения республикой членства Швеции в Альянсе. При этом он обратил внимание на «усиление препятствий на пути Швеции к НАТО» со стороны Будапешта. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО».

Напомним, 25 января турецкий президент официально утвердил ратификацию членства Швеции в Североатлантическом блоке. Решение Эрдогана завершило процесс утверждения Турцией членства Швеции в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным решение Анкары принять Швецию в Альянс.