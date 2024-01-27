МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США одобрили продажу Турции F-16 после решения по Швеции в НАТО

Одобрение запроса Турции на покупку F-16 зависело от одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО, отметил глава комитета по иностранным делам Сената США.
Максим Крюков 2024-01-27 03:35:01
© Фото: Wiktor Dabkowski ZUMAPRESS.com Global Look Press

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Анкаре многофункциональных истребителей F-16 после решения турецких валстей ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Сенатор поблагодарил парламент Турции «за важное голосование» в пользу одобрения протокола о вступлении скандинавской страны в Североатлантический блок и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за его подписание, сообщает RT со ссылкой на комитет.

Кардин отметил, что одобрение запроса Турции на приобретение самолетов зависело от одобрения республикой членства Швеции в Альянсе. При этом он обратил внимание на «усиление препятствий на пути Швеции к НАТО» со стороны Будапешта. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО».

Напомним, 25 января турецкий президент официально утвердил ратификацию членства Швеции в Североатлантическом блоке. Решение Эрдогана завершило процесс утверждения Турцией членства Швеции в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным решение Анкары принять Швецию в Альянс.

#НАТО #продажа #Турция #Швеция #F-16 #одобрение #сенат сша
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»