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ВКС России помогли уничтожить более 300 террористов и склад в Сирии

Удары наносились по объектам боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.
Анастасия Бобылева 2024-12-07 23:33:19
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Российские и сирийские самолеты уничтожили более 300 террористов, склад и технику в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама в Сирии. Об этом рассказал замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«Уничтожены более 300 террористов, 55 единиц автомобильной техники и один склад материальных средств», - говорится в сообщении.

Ракетно-бомбовые удары наносились по местам скопления боевиков, по их укрытиям, колоннам техники, командным и опорным пунктам, позициям артиллерии и минометов.

Российская авиация помогает Сирии в военном плане, сдерживая атаки террористов, об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Днем ранее в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама уничтожили до 200 боевиков и 15 бронемашин, а также 15 БПЛА, два РСЗО и другие цели.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #террористы
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