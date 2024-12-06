До 200 боевиков и 15 бронемашин уничтожили за сутки в Сирии

Самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили до 200 террористов за последние сутки, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. Также удалось поразить две РСЗО, два пункта управления, семь складов и другие цели.

«Уничтожены до 200 террористов, 15 боевых бронированных машин, две РСЗО, два миномета, 43 единицы автомобильной техники, девять мотоциклов, 15 БПЛА, два пункта управления, семь складов материальных средств», - сообщил он.

Ракетно-бомбовые удары наносились по местам скопления боевиков и по их складам в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, уточнил Игнасюк.

Днем ранее самолеты ВКС России и ВВС Сирии уничтожили 300 террористов, пункт управления, склад дронов и хранилище боеприпасов. Также удалось поразить девять РСЗО и семь танков боевиков.

Ситуация в Сирии остается напряженной, поэтому посольство РФ призвало россиян покинуть страну. Для этого дипломаты порекомендовали воспользоваться коммерческими рейсами действующих аэропортов.