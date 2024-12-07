Лавров рассказал о помощи России армии Сирии

Россия в военном плане помогает Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Дохийского форума. Он напомнил, что в стране присутствуют ВКС РФ, которые пытаются сдерживать атаки террористов.

«Россия в военном плане помогает Сирии», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, на прошлой неделе террористы в нескольких провинциях САР ударили по позициям правительственных войск. Сейчас Воздушно-космические силы РФ помогают отражать атаки боевиков.

Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отмечал, что у России есть данные о том, кто поддерживает террористические исламистские группировки в Сирии. По его словам, в информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются американцы и британцы.