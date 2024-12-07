Депутат Рады осудил коллег за закон о мобилизации женщин

Число дезертиров в ВСУ выросло в шесть раз: зарегистрировано 96 тысяч случаев, и большинство приходится на этот год, пишет Bloomberg. Киевские власти пытаются всеми силами заручиться поддержкой офиса будущего американского президента Дональда Трампа, но на Западе уже устали от украинской тематики и самого Владимира Зеленского, и даже непосредственно на Украине последние решения Рады вызвали неоднозначную реакцию.

На фоне острейшей нехватки живой силы для ведения боевых действий Вашингтон все активнее давит на Киев, чтобы там все же приняли решение о снижении мобилизационного возраста. А на днях Рада в первом чтении приняла поправки в закон, который напрямую коснется женщин: украинки, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и подлежат мобилизации.

«Я вас поздравляю, вы сделали первый шаг к мобилизации женщин. И я очень сомневаюсь, что до следующего слушания вам хватит совести убрать эту норму», - заявил коллегам народный депутат Дмитрий Разумков.

Информационное поле под начало мобилизации 18-летних готовится все активнее. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что все граждане должны соблюдать закон, независимо от того, где они находятся. Так он поддержал решение не выдавать паспорта 18-летним украинцам без справки от ТЦК. В розыск объявили и сына бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Как сообщают украинские издания ищут его из-за неявки по повестке. Алексей Порошенко* сейчас живет за границей и не планирует приезжать в украинский военкомат, но его отцу в последнее время стало явно тревожнее.

«Мы должны прекратить использовать народ Украины как пушечное мясо. У меня нет никакой мотивации отправлять солдат на штурм для возвращения позиций», - заявил он.

При этом в окружении главы киевского режима уже обсуждают планы стран Запада на самое ближайшее будущее Владимира Зеленского. Испанская El Mundo, ссылаясь на них, утверждает, что он уедет жить в Лондон. В публикации это называют «золотым изгнанием», необходимым, чтобы избавиться от нелегитмного президента и провести в стране выборы.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена торопится закачать в Украину как можно больше денег. Белый Дом анонсировал передачу Киеву в ближайшие недели 50 миллиардов долларов. Это доходы, полученные от замороженных российских активов.

«Вместе со странами «Большой семерки» мы готовимся задействовать 50 миллиардов долларов в виде доходов от замороженных российских активов. Союзники и партнеры по НАТО разделяют это бремя», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

О твердом намерении Европы продолжить поддержку Украины, даже если США откажутся участвовать в этом, заявил замминистра финансов Польши Павел Карбовник. По его словам, Евросоюз гарантирует передачу Украине тех же 50 миллиардов долларов, которые не придется отдавать: долг по замыслу европейских политиков погасят опять-таки за счет доходов от замороженных российских активов.

Киеву мало и этого, глава украинского Минфина Сергей Марченко отметил, что следующим шагом должно стать привлечение всех замороженных российских активов, а это около 300 миллиардов долларов.

Происходящее по-прежнему тревожит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он выразил уверенность в том, что все можно было бы решить два года назад.

«Этой войны не было бы без Америки, конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия США», - считает он.

В свою очередь, команда Дональда Трампа прорабатывает возможные варианты завершения конфликта. Администрация избранного президента США передала главе аппарата Зеленского Андрею Ермаку список обязательных к исполнению требований по кадровым решениям, стратегическим действиям украинской армии и изменению информационной политики. Это в очередной раз доказывает отсутствие самостоятельности в решениях киевского режима.

Ранее от мобилизации на Украине попытался сбежать шеф-редактор телеканала «Прямой», который связан с Петром Порошенко. Его задержали на границе и оштрафовали на 68 тысяч гривен.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.