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Шеф-редактор телеканала Порошенко попытался убежать от мобилизации

Виновный был задержан на границе и оштрафован на 68 тысяч гривен.
Таисия Кваша 2024-11-04 18:00:44
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Globallookpress

Шеф-редактор украинского телеканала «Прямой», который напрямую связан с экс-президентом Петром Порошенко, пытался уехать с территории Украины по поддельной медицинской справке о непригодности к службе. Об этом сообщило издание «Волынские новости».

Уточняется, что Виктор Медведь, уроженец Луцка, был задержан на границе с Польшей. В местном суде он признал вину и был оштрафован на 68 тысяч гривен (примерно 160 тысяч рублей).

Напомним, что Киев планирует мобилизовать около 160 тысяч человек за ближайшие три месяца. Сотрудники ТЦК ловят людей, отправляя их в Донбасс и Курскую область.

#в стране и мире #Украина #мобилизация
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