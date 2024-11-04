Шеф-редактор телеканала Порошенко попытался убежать от мобилизации

Шеф-редактор украинского телеканала «Прямой», который напрямую связан с экс-президентом Петром Порошенко, пытался уехать с территории Украины по поддельной медицинской справке о непригодности к службе. Об этом сообщило издание «Волынские новости».

Уточняется, что Виктор Медведь, уроженец Луцка, был задержан на границе с Польшей. В местном суде он признал вину и был оштрафован на 68 тысяч гривен (примерно 160 тысяч рублей).

Напомним, что Киев планирует мобилизовать около 160 тысяч человек за ближайшие три месяца. Сотрудники ТЦК ловят людей, отправляя их в Донбасс и Курскую область.