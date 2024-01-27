Президент Республики Сербской: миру нужен человечный политический подход Путина

Отношения между Республикой Сербской и Россией стабильны, полны взаимного уважения и крепки, заявил глава республики Милорад Додик в интервью RT.

Президент РС поддержал политику Москвы и отметил, что только Россия способна сдержать «уродливую либеральную систему Запада». По словам Додика, западные страны ультимативно навязывают свои интересы и ценности другим государствам.

«Я бы хотел (и верю, что так и будет), чтобы Россия вышла из сложившейся ситуации, став еще сильнее, и ее геополитическая роль возросла», - сказал Додик.

Президент РС отметил, что Путин в своей речи Мюнхене на конференции по безопасности в 2007 году «слово в слово» предсказал все, что происходит в последние годы. Но западные страны упивались чувством собственного превосходства, повели себя высокомерно и проигнорировали Россию, с которой нельзя не считаться.

«То, что нужно миру сейчас, - это человечный политический подход Путина», - сказал глава республики.

Милорад Додик обратил внимание на то, как формируется французское правительство и кто его возглавил. Он отметил, что будущее, которое создает этот круг людей, «вызывает ужас». Поэтому в нынешней ситуации нужны люди вроде Путина, Орбана, Вучича - «для возвращения нам веры в традиционные ценности и образ жизни», сказал он.