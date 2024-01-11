Партнер нового премьера Франции стал главой МИД

Сегодня новым министром иностранных дел Франции назначили лидера президентской партии «Возрождение» Стефана Сежурне, сообщает газета Le Monde. На этом посту он сменит Катрин Колонну, возглавляющую внешнеполитическое ведомство с мая 2022 года.

Напомним, на днях главой правительства Франции стал министр национального образования Габриэль Атталь. Он теперь - самый молодой премьер-министр в истории страны.

Новый глава кабмина является гражданским партнером Стефана Сежурне, которого сегодня и назначили главой МИД Франции.