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Путин: нацисты творили кромешный ад на земле в блокаду Ленинграда

Президент России также объявил минуту молчания в память о жителях Ленинграда, которые сражались за свою родину в блокаду города.
Елизавета Кондрикова 2024-01-27 19:17:01
© Фото: Сергей Шиманский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Во время 872 дней блокады Ленинграда нацисты «творили кромешный ад на земле», обрекая граждан города на голодную смерть и «немыслимые лишения», сказал президент России Владимир Путин в день 80-летия освобождения города от фашистской блокады.

«Нацисты действовали люто, цинично, в точном соответствии с беспощадными приказами. Почти беспрерывно вели артобстрелы города, бомбили с воздуха и осознано, что называется, планово обрекали почти два с половиной миллиона жителей на голодную смерть», - сказал Путин во время открытия концерта в честь снятия блокады Ленинграда.

Президент напомнил, что в эти дни ленинградцам пришлось столкнуться с жестокими действиями нацистов, которые издевались над жителями, казнили их, грабили музеи и исторические памятники, всячески измываясь над городом и его жителями. Путин отдельно отметил мужество россиян, которые сражались за свой дом и свою родину.  

Владимир Путин также объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда, назвав нацистскую блокаду ужасным примером массового убийства граждан России.

Сегодня 27 января МИД ФРГ заявил, что Германия принимает свою историческую ответственность за блокаду Ленинграда, а также признает ее ужасным военным преступлением против целого города и ее населения. 

Ранее российский лидер также принял участие в открытии мемориала в память о мирных жителях Ленинграда - жертвах нацистского геноцида. Глава государства вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возложил цветы к памятнику и зажег мемориальные свечи.

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