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Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму

Президент России возложил цветы к новому мемориалу, возведенному в честь жертв нацистского геноцида в деревне Зайцево Ленинградской области.
Елизавета Кондрикова 2024-01-27 17:43:01
© Фото: Николай Хандогин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму, направленной на истребление гражданского населения целого города. Об этом российский лидер сказал на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в деревне Зайцево Ленинградской области.

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев, именно мирных жителей, стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», - сказал президент.

Президент убежденно заявил, что будет получена информация по всем преступлениям нацистов того времени, доказанным в суде. К работе будут также привлечены авторитетные специалисты и историки.

Напомним, открытие монумента происходит при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области. Лидеры России и Белоруссии возложили цветы к памятнику и зажгли мемориальные свечи.

Памятник представляет собой 47-метровую стелу, на которой изображены фигуры матери, обнимающей своих детей. Он расположен у места, где ранее находился детский концлагерь. 

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