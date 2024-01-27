Скифское золото может постичь судьба икон, которые были тайно вывезены в Лувр с территории Украины. Об этом в беседе со «Звездой» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О том, что древние византийские иконы, которые хранились в киевском музее, оказались в Лувре, сообщала газета The Wall Street Journal. Впоследствии корреспонденту «Звезды» в Париже удалось снять на видео эти произведения искусства.

«Скифское золото, которое экспонировалось в страны Европейского союза из музея Крыма, может постигнуть та же судьба», - высказала опасения дипломат.

Западные страны был заинтересованы в решении вопроса скифского золота в пользу Украины для того, чтобы оставить эти уникальные предметы на своей территории, понимая, что Киев создал режим буквально максимального благоприятствования разворовыванию предметов искусства, считает Захарова.

«Люди, которые входят в так называемое правительство Зеленского, кричали о культурной самобытности украинского народа...Они говорили о том, что их национальное достоинство нужно защищать и так далее. Оказалось, что они...его готовы перебрасывать через забор со странами Запада, буквально воруя вот так у собственного населения», - добавила представитель МИД.

Захарова обратила внимание на то, что речь идет о произведениях искусства не из личных коллекций, частных собраний, а из государственного музея.