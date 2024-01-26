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WSJ: в Лувре выставили иконы, тайно вывезенные с Украины

Часть реликвий выставили в Лувре, еще более десятка икон находятся на хранении.
Ян Брацкий 2024-01-26 12:53:01
© Фото: Stephan Schulz, imagebroker.com, Global Look Press

Более десятка православных икон тайно вывезли с территории Украины во Францию. Многие из образов датируются VI веком. Пять икон уже выставлены в Лувре, пишет  The Wall Street Journal, еще 11 находятся на хранении.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», - рассказал изданию глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

Как пишет издание, перевозка церковных ценностей осуществлялась в атмосфере строгой секретности. До этого иконы хранились в киевском Национальном музее имени Ханенко. Под охраной их тайно вывезли в Польшу, откуда потом переправили во Францию.

Летом прошлого года сотрудники ФСБ пресекли вывоз икон из Луганской народной республики на территорию Украины. Более 100 православных реликвий нашли при обыске в офисе одной из транспортных компаний.

#Франция #Украина #религия #иконы #Лувр
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