WSJ: в Лувре выставили иконы, тайно вывезенные с Украины

Более десятка православных икон тайно вывезли с территории Украины во Францию. Многие из образов датируются VI веком. Пять икон уже выставлены в Лувре, пишет The Wall Street Journal, еще 11 находятся на хранении.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», - рассказал изданию глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

Как пишет издание, перевозка церковных ценностей осуществлялась в атмосфере строгой секретности. До этого иконы хранились в киевском Национальном музее имени Ханенко. Под охраной их тайно вывезли в Польшу, откуда потом переправили во Францию.

Летом прошлого года сотрудники ФСБ пресекли вывоз икон из Луганской народной республики на территорию Украины. Более 100 православных реликвий нашли при обыске в офисе одной из транспортных компаний.