Опубликованы первые кадры из Лувра с иконами, тайно вывезенными из Киева

В распоряжении «Звезды» оказались первые фотографии и видео византийских икон, которые, по данным The Wall Street Journal, были тайно вывезены с территории Украины во Францию - несколько из них уже выставили в Лувре.

Сейчас посетителям музея уже доступны иконы с изображением святых Сергия и Вакха, Платона и Гликерии, Богородицы с младенцем и Николая Чудотворца.

Они стали экспонатами выставки Лувра «У истоков священного образа», которая продлится в парижском музее до 29 января.

Ранее американская газета WSJ писала, что более десятка православных образов были доставлены в Париж, причем секретно. Многие из икон относятся к VI веку.

По данным издания, до этого иконы хранились в киевском Национальном музее имени Ханенко. Под охраной их перевозили через Польшу.