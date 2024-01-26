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Опубликованы первые кадры из Лувра с иконами, тайно вывезенными из Киева

Они стали экспонатами выставки «У истоков священного образа», которая продлится до 29 января.
Анна Назайкина 2024-01-26 18:12:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» оказались первые фотографии и видео византийских икон, которые, по данным The Wall Street Journal, были тайно вывезены с территории Украины во Францию - несколько из них уже выставили в Лувре.

Сейчас посетителям музея уже доступны иконы с изображением святых Сергия и Вакха, Платона и Гликерии, Богородицы с младенцем и Николая Чудотворца.

Они стали экспонатами выставки Лувра «У истоков священного образа», которая продлится в парижском музее до 29 января.

Ранее американская газета WSJ писала, что более десятка православных образов были доставлены в Париж, причем секретно. Многие из икон относятся к VI веку.

По данным издания, до этого иконы хранились в киевском Национальном музее имени Ханенко. Под охраной их перевозили через Польшу.

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Богородица с младенцем
© ТРК «Звезда»
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