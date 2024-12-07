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Пенсионерам напомнили о выплате пенсии за январь в декабре

Деньги выплатят заранее из-за того, что на первые числа января приходятся праздники.
Сергей Лебедев 2024-12-07 15:05:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Части россиян выдадут пенсию за январь в декабре. Это касается тех, кто получает выплату в первых числах месяца. Об этом напомнила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре», - сказала депутат в беседе с Lenta.ru.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал об индексации выплат работающим и неработающим пенсионерам. Они с января увеличатся на 7,3%.

А недавно стало известно, что со следующего года в Москве минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, также проиндексируют единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше.

#в стране и мире #госдума #выплаты #индексация #пенсия #январь #декабрь #7,3%
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