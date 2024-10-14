МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силуанов сообщил, что с января пенсии вырастут на 7,3%

Выплаты проиндексируют на уровень инфляции текущего года.
Сергей Лебедев 2024-10-14 19:19:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России с января следующего года проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, выплаты увеличатся на 7,3%.

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», - цитирует «Парламентская газета» слова Антона Силуанова.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка повысят на 46 тысяч рублей, а на второго - на 61 тысячу рублей. По его словам, выплату проиндексируют с 1 февраля.

Отмечается, что индексация предусмотрена по уровню фактической инфляции.

#Антон Силуанов #выплаты #Пенсии #минтруд #индексация #материнский капитал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 