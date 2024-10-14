Силуанов сообщил, что с января пенсии вырастут на 7,3%

В России с января следующего года проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, выплаты увеличатся на 7,3%.

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», - цитирует «Парламентская газета» слова Антона Силуанова.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка повысят на 46 тысяч рублей, а на второго - на 61 тысячу рублей. По его словам, выплату проиндексируют с 1 февраля.

Отмечается, что индексация предусмотрена по уровню фактической инфляции.