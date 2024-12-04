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Минимальная пенсия москвичей в 2025 году вырастет до 25 850 рублей

Отмечается, что проведут выплаты также к праздничным и памятным датам.
Глеб Владовский 2024-12-04 11:03:56
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

С января 2025 года пенсии для москвичей вырастут до 25 850 рублей. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что соцвыплаты проиндексируют на 5,5% в том числе многодетным и студенческим семьям, родителям и детям погибших военнослужащих, а также льготным категориям граждан. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Увеличенные выплаты получат также ветераны ВОВ, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации.

Кроме того, проиндексируют выплаты в том числе инвалидам, юбилярам супружеской жизни и долгожителям в возрасте 100 лет.

В распоряжении также указано, что традиционно на 2025 год запланированы единовременные выплаты, приуроченные к таким праздничным и памятным датам, как годовщина Победы в Великой Отечественной войне и авария на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями Собянина.

#Москва #Сергей Собянин #индексация пенсий #Соцвыплаты
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