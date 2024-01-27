МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин возложил букет роз к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент преклонил колено перед монументом и возложил к нему букет алых роз.
Ян Брацкий 2024-01-27 13:25:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Глава государства преклонил колено и возложил к основанию памятника букет алых роз, перетянутый траурной лентой. Горнист почетного караула в это время исполнил мелодию из песни Льва Гурова «Тишина». Некоторое время российский лидер простоял у монумента молча, перекрестился и отправился к автомобилю.

Ранее в Санкт-Петербурге к Вечному огню монумента «Родина-мать» на Пискаревском кладбище возложили венки и цветы. Участие в церемонии приняли глава Совфеда Валентина Матвиенко, власти Петербурга и патриарх Кирилл. Почтить память погибших в годы блокады Ленинградцев пришли и обычные граждане.

Напомним, сегодня страна вспоминает павших жителей блокадного Ленинграда и его героических освободителей. Двадцать седьмого января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции фашистские войска были разгромлены и отброшены от измученного города. Блокада длилась 872 дня, за это время в Ленинграде погибли более миллиона человек.

#Ленинград #Путин #блокада #цветы #Президент #монумент
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»