Путин возложил букет роз к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Глава государства преклонил колено и возложил к основанию памятника букет алых роз, перетянутый траурной лентой. Горнист почетного караула в это время исполнил мелодию из песни Льва Гурова «Тишина». Некоторое время российский лидер простоял у монумента молча, перекрестился и отправился к автомобилю.

Ранее в Санкт-Петербурге к Вечному огню монумента «Родина-мать» на Пискаревском кладбище возложили венки и цветы. Участие в церемонии приняли глава Совфеда Валентина Матвиенко, власти Петербурга и патриарх Кирилл. Почтить память погибших в годы блокады Ленинградцев пришли и обычные граждане.

Напомним, сегодня страна вспоминает павших жителей блокадного Ленинграда и его героических освободителей. Двадцать седьмого января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции фашистские войска были разгромлены и отброшены от измученного города. Блокада длилась 872 дня, за это время в Ленинграде погибли более миллиона человек.