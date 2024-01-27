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К монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище возложили венки

Сегодня страна отмечает 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. За 872 дня в осажденном городе погибли больше миллиона человек - и это только мирные жители.
Ирина Егорова 2024-01-27 11:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге к Вечному огню монумента «Родина-мать» на Пискаревском кладбище возложили венки и цветы.

Среди участников церемонии - патриарх Кирилл, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие официальные лица. Почтить память ленинградцев пришли и простые горожане, а также те, кто сам пережил страшные годы блокады. Память жертв блокады почтили минутой молчания.

Сегодня страна отмечает 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены фашистские войска армий «Север», отбросив их на 200 километров. Так окончательно была снята 872-дневная блокада города. За 872 дня в осажденном городе погибли больше миллиона человек - и это только мирные жители. В 2022 году суд Петербурга признал блокаду Ленинграда - геноцидом.

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