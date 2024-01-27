В Третьяковке заявили, что Киев передал Лувру свои самые древние и ценные иконы

Византийские иконы, которые были вывезены из Киева в Лувр, бесценны, Париж получил невероятное сокровище. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Левон Нерсесян.

По словам эксперта, это исключительно знаменитые иконы, которые хорошо известны всем исследователям и византийского, и древнерусского искусства. Они принадлежат к числу древнейших сохранившихся икон.

Иконы, которые выставили в Лувре, были привезены в Киевскую духовную академию из монастыря Святой Екатерины на горе Синай. В этом уникальном собрании удалось сохранить иконы, которые датируются VI веком. Древние произведения искусства были взяты епископом Порфирием Успенским и оказались в Киеве в собрании Ханенко. Еще в советское время они считались исключительной гордостью киевского музея, рассказал Нерсесян.

«Лувр получил невероятное сокровище. Конечно, если они больше не вернутся в музей, для любого музея это совершенно невосполнимая утрата. Это все равно, что из Третьяковской галерее икону Богоматери Владимирской забрать. Примерно такого же уровня памятники», - сказал он.

Кроме того, эксперт оценил подлинность этих икон по видео, которые удалось сделать в парижском музее корреспонденту «Звезды».

«Их ни с чем не перепутаешь, это действительно именно они. Сказать по видео, по фотографии, что это не копия, я не берусь, для этого нужно видеть вещь живьем, но очень похоже, что это именно подлинники. Я не думаю, что кто-то озаботился изготовлением для каких-то целей факсимильных копий, тем более, что это правда очень редкая техника», - добавил Нерсесян.

По словам специалиста, оценить стоимость этих икон невозможно, потому что иконы такого типа не продавались и не покупались никогда.

«Они бесценны...Монастырь ими никогда не торговал, у нас не было ни одного прецедента, по которому мы бы эту цену могли установить. Именно поэтому я не могу назвать цену, а не потому что я кокетничаю», - пояснил Нерсесян.

На вопрос о том, какая страховка может быть у этих священных изображений, он заявил, что «миллионы долларов идут на такого рода вещи».

Похоже на то, что, воспользовавшись нестабильной ситуацией, некие лица решили сильно улучшить собрание Лувра, предположил специалист.

«Лувр - это хороший музей, там много своих сокровищ, в том числе византийских, но, знаете, это такое приобретение, это такой шанс. По их (Украины - Прим. ред.) масштабам, это их самые древние, самые ценные и самые выдающиеся памятники», - заключил Нерсесян.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало, что более десятка православных икон тайно вывезли с территории Украины во Францию. Многие из образов датируются VI веком. Кадры уже выставленных в Лувре икон оказались в распоряжении «Звезды».