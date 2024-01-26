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Нарышкин заявил о причастности MI6 к подготовке украинских диверсионных групп

В августе прошлого года сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, которые планировали подрыв Смоленской и Курской АЭС.
Ян Брацкий 2024-01-26 09:41:01
© Фото: Petrov Sergey, Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Британская разведка MI6 может быть причастна к подготовке украинских диверсантов для провокаций на российских АЭС. С таким заявлением выступил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», - отметил Нарышкин в беседе с РИА Новости.

В конце прошлого года о причастности западных спецслужб к подготовке диверсантов киевского режима заявил и глава ФСБ Александр Бортников. Он обвинил Лондон в подготовке боевиков для организации диверсий на российских атомных станциях.

В августе минувшего года также были задержаны участники украинской ДРГ, которые планировали подорвать Смоленскую и Курскую атомные станции. На допросе задержанные признались, что их подготовкой занимались сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании.

#АЭС #MI6 #свр #диверсии #Нарышкин
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