Патрушев назвал слабостью ВСУ атаки на Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев связал атаки украинских ДРГ на российские АЭС и другие гражданские объекты с неудачами ВСУ в зоне СВО. Об этом Патрушев заявил на встрече секретарей совбезов стран СНГ.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру», - отметил Патрушев.

Он рассказал, что атакам подвергались Ленинградская, Калининская и Курская АЭС. В частности, 26 октября три украинских дрона атаковали склад ядерных отходов и административные здания Курской АЭС.

Напомним, что в ФСБ РФ расценивают как ядерный терроризм подготовку в Великобритании украинских ДРГ для атак на АЭС в Смоленске и Курске. По информации директора ФСБ Александр Бортникова, российским спецслужбам удалось предотвратить несколько терактов на АЭС. Были обезврежены свыше 20 взрывных устройств, размещенных на опорах ЛЭП АЭС.

Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС. В МИД РФ эту атаку назвали варварской и подчеркнули, что «для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма».