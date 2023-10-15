В ФСБ назвали ядерным терроризмом деятельность украинских ДРГ и их наставников в Британии по подготовке диверсий на АЭС в Смоленске и Курске.

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О роли Запада и в частности Великобритании в подготовке терактов на территории России заявил на неделе глава ФСБ Александр Бортников. Он обвинил Лондон в подготовке украинских ДРГ для диверсий на российских атомных электростанциях.

По словам Бортникова, в августе этого года сотрудниками ФСБ были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. Силовикам удалось выяснить, что обучением диверсантов и планированием их операций занимались сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании. Бортников уточнил, что диверсанты планировали подорвать Смоленскую и Курскую атомные электростанции. А ранее подобные действия были пресечены в отношении Ленинградской и Калининской АЭС.

«Подготовку диверсантов и планирование их операции осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании. В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередач атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС. В результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС. Такие действия Украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм», - заявил Александр Бортников, директор ФСБ России.

Трижды украинские ДРГ пытались атаковать и захватить Запорожскую АЭС. Но все эти атаки были отражены. Такое чистосердечное признание сделал на неделе глава украинской разведки Буданов, который, по сути, признался в терроризме. Захватить Запорожскую АЭС пытались ровно тогда, когда там готовился визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Украинские диверсанты должны были подорвать реактор, устроить ядерную катастрофу в момент визита большого западного чиновника, а обвинили бы в этом, конечно, Москву. И сейчас Буданов в этом откровенно признается. Очередная демонстрация наглой и циничной безнаказанности.

Тем временем на линии фронта подразделения Российской армии стабильно подавляют противника. На неделе групповыми ударами «Искандер-М» и беспилотниками были поражены военные склады, цеха оборонных предприятий, места дислокации ВСУ. В Николаевской области - уничтожен склад американских военных катеров, в Одесской - техника на судоремонтном заводе, крупная база горючего на аэродроме «Умань» в Черкасской области. Российские войска улучшают свое положение по всей линии фронта.

Все подробности в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».