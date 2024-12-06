Лавров: ФРГ до сих пор не предоставила результаты анализов Навального*

Немцы обвиняют Российскую Федерацию в смерти Алексея Навального* (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов), но при этом до сих пор не предоставили результаты медицинских анализов после его лечения в Германии. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр иностранных дел России напомнил, что Навальный* проходил лечение в ФРГ осенью 2020 года. Одной из причин запроса РФ предоставить результаты анализов было плохое самочувствие политика.

«Он умер, отбывая срок в России. Как сообщалось, время от времени чувствовал себя не очень хорошо. Это было еще одной причиной, по которой мы продолжали просить немцев показать нам анализы, которые они обнаружили», - сказал дипломат.

Сергей Лавров подчеркнул, что никто не знает, как его лечили, что обнаружили и какие методы были использованы.

«Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним», - сказал Лавров.

Он добавил, что в гражданской клинике ничего не нашли, а заявление об отравлении сделали уже после того, как он проходил лечение в военном госпитале Бундесвера, заключил политик.

О смерти Навального* стало известно 16 февраля. В этот момент он находился в исправительной колонии № 3. Отмечалось, что политик почувствовал себя плохо во время прогулки и потерял сознание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что детали смерти будут известны после окончания расследования. Представитель Кремля отметил, что причину установят медики.

* Алексей Навальный признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.