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Алексей Навальный* умер в колонии

Врачи проводили реанимационные мероприятия, однако заключенного не удалось спасти.
Ирина Елагина 2024-02-16 14:20:01
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО. После прогулки в колонии он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, сообщает УФСИН по региону.

«16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А.», - говорится в официальном релизе.

По информации УФСИН, к потерявшему сознание осужденному сразу прибыли медработники колонии, тут же вызвали бригаду скорой помощи. Врачи пытались спасти человека, но реанимировать его не удалось.

«Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», - добавили в УФСИН.

После известия о скоропостижной смерти  Навального* руководство ФСИН направило в колонию комиссию для проверки всех обстоятельств случившегося. В состав группы проверяющих включены работники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата.

*включен в список террористов и экстремистов

#алексей навальный #янао #осужденный #УФСИН РФ #смерть в колонии
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