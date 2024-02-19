Песков: детали смерти Навального* будут известны по завершении расследования

Расследование смерти Алексея Навального* (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов) ведется в соответствии с законодательством РФ, его результаты будут известны после их обнародования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оно (расследование - прим.ред.) ведётся, выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», - заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее пресс-секретарь отмечал, что причина смерти должна устанавливаться медиками, на данный момент она ему неизвестна.

Напомним, в пятницу 16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального*. Он почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Однако медикам, сразу прибывшим к нему, не удалось реанимировать осужденного. Отмечается, что обстоятельства случившегося устанавливаются комиссией, специально направленной ФСИН.

* Алексей Навальный признан иноагентом, включен в список лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.