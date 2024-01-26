Синоптик Шувалов призвал россиян «готовиться к сюрпризам» погоды в феврале

Погода в феврале будет похожа на январскую - с резкими перепадами температур, атмосферного давления и сильными осадками, рассказал синоптик Александр Шувалов. По его словам, февраль будет «разнообразным» и призвал россиян «готовиться к сюрпризам со стороны погоды».

«Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, теплой погоды. Нынешняя зима именно этим и отличается – повышенной нервозностью, невообразимыми движениями и давления, и температур, и всех остальных метеопараметров. Все это сопровождается сильными снегопадами, большим количеством осадков», - отметил Шувалов.

По его словам, в феврале будут наблюдаться значительные отклонения температур то в плюс, то в минус, но вероятность морозов сохраняется. Синоптик уточнил, что такая погода прогнозируется не только для жителей средней полосы, но и для Дальнего Востока, передает его слова радио Sputnik.

«Неустойчивость» нынешней зимы, как объясняла ранее эксперт Метеобюро Татьяна Позднякова, зависит от антициклонов - нехарактерного для региона переноса воздушных масс. Поэтому, наблюдаются оттепели и резкие колебания температуры и давления.

На предстоящие выходные прогноз более благоприятный - ожидается комфортная погода с легкими морозами. 27 и 28 января местами возможен небольшой снег, дневная температура -2...-4.