Метеоролог Позднякова заявила, что Москву кидает «из огня в полымя» этой зимой

Метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова назвала «неустойчивой» текущую зиму и рассказала «Звезде» о температуре в столичном регионе в эти выходные.

После налетевшей на Москву вьюги и потепления на крещенские купания в столицу вернутся холода. Регион подвергнется северо-западному ветру, который понизит температуру до уровня ниже климатической нормы, но в то же время сведет к минимуму количество осадков.

«Минимальная температура и в субботу, и в воскресенье будет на уровне -10 и -13 градусов в Москве и до -15 в Подмосковье. Дневная температура также будет около -10 градусов. Это ниже нормы на 3-4 градуса», - рассказала метеоролог.

Всю зиму эксперт Метеобюро описала как «неустойчивую»: антициклоны гостят в столице не более четырех дней, а за ними приходят оттепели и резкие колебания температуры и давления. По ее словам, так получилось из-за нехарактерного для региона переноса воздушных масс.

«В этом году нам характерен меридианальный процесс, тогда как обычно у нас преобладает западно-восточный перенос, более характерный для наших широт. Тогда у нас погода менее изменчивая и нас реже бросает из огня в полымя», - объяснила Позднякова.

Из-за снегопада, гололедицы и метели на Крещение в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вчерашние осадки могли установить суточный рекорд для 18 января, который держится с 2013 года.