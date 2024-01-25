Синоптик Позднякова пообещала москвичам легкий морозец в выходные

Растопившая снег в столице оттепель отступит к выходным и в столичном регионе установится комфортная погода с легкими морозами. Таким прогнозом со «Звездой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. С ее слов, теплый циклон постепенно смещается на восток, унося с собой снегопады и потепление.

«Атмосферное давление будет расти. Погода сохранится облачная с прояснениями. В субботу и воскресенье местами возможен небольшой снежок, температура в ночные часы в субботу -6, -8, дневная температура -2, -4, ветер северный. В воскресенье ночью попрохладнее, до -9 градусов, а дневные температуры останутся на том же уровне. То есть температура практически вернется к климатической норме, а сейчас она выше нормы градусов на 5-6 градусов», - отметила Позднякова.

На этой неделе в столицу пришло потепление, столбики термометров даже достигли плюсовых значений. Оттепель сопровождали мощные снегопады, доставившие много хлопот коммунальщикам и автомобилистам. За два дня выпало около 7 сантиметров снега.