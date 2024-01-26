МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Архив нацбезопасности США: Ельцин в 1994 хотел начать расширение НАТО с России

Бывший российский президент также предлагал создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны.
Сергей Лебедев 2024-01-26 05:55:01
© Фото: Владимир Родионов, РИА Новости

Россия в случае расширения НАТО на восток должна первой присоединиться к альянсу. Об этом 14 января 1994 года заявил бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево. Это отмечено в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», - отмечал Борис Ельцин.

В стенограмме отмечается, что ответ Билла Клинтона был «очень сдержанным». В нем не затрагивалась идея создания картеля и членства России в НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Путин рассказывал, как в 2000 году разговаривал с Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в Североатлантический альянс. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.

#НАТО #Североатлантический альянс #Борис Ельцин #Билл Клинтон #расширение нато #1994
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»