Архив нацбезопасности США: Ельцин в 1994 хотел начать расширение НАТО с России

Россия в случае расширения НАТО на восток должна первой присоединиться к альянсу. Об этом 14 января 1994 года заявил бывший президент РФ Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево. Это отмечено в рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограмме.

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», - отмечал Борис Ельцин.

В стенограмме отмечается, что ответ Билла Клинтона был «очень сдержанным». В нем не затрагивалась идея создания картеля и членства России в НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Путин рассказывал, как в 2000 году разговаривал с Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в Североатлантический альянс. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.