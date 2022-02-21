Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о возможности принятия России в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2000-м году разговаривал с тогда еще президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению РФ в Североатлантический альянс. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.

«В 2000-м году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "А как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», - рассказал Путин в ходе обращения к россиянам.

Российский лидер отметил, что ранее никогда не говорил об этом публично.