Интервью Карлсона с Лавровым набрало почти 2 млн просмотров за 4 часа

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым набрало 1,9 миллиона просмотров в соцсети Х за 4 часа.

Более 25,9 тысячи человек поставили отметку «Нравится» под видео и более восьми тысяч поделились им в своем профиле. Длина интервью составила час и двадцать минут, в течение которых Лавров ответил на 13 вопросов журналиста.

В числе затронутых тем - удар новейшей баллистической ракетой «Орешник» по украинскому заводу Южмаш в Днепропетровске. Это стало ответом Москвы на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по территории РФ. Сергей Лавров в интервью объяснил, что своими действиями Россия хотела показать, что готова делать все ради защиты своих законных интересов. Он выразил надежду на то, что Запад воспринял «Орешник» всерьез.