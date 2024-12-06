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Интервью Карлсона с Лавровым набрало почти 2 млн просмотров за 4 часа

В соцсети Х за короткое время видео набрало 25,9 тысячи отметок «Нравится» и более восьми тысяч репостов.
Анастасия Бобылева 2024-12-06 05:15:27
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova Telegram

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым набрало 1,9 миллиона просмотров в соцсети Х за 4 часа.

Более 25,9 тысячи человек поставили отметку «Нравится» под видео и более восьми тысяч поделились им в своем профиле. Длина интервью составила час и двадцать минут, в течение которых Лавров ответил на 13 вопросов журналиста.

В числе затронутых тем - удар новейшей баллистической ракетой «Орешник» по украинскому заводу Южмаш в Днепропетровске. Это стало ответом Москвы на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по территории РФ. Сергей Лавров в интервью объяснил, что своими действиями Россия хотела показать, что готова делать все ради защиты своих законных интересов. Он выразил надежду на то, что Запад воспринял «Орешник» всерьез.

#в стране и мире #интервью #Сергей Лавров #Такер Карлсон
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