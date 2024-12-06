Лидер правящей партии Южной Кореи призвал отстранить президента

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что президент страны Юн Сок Ель должен быть отстранен от должности после недавнего «хаоса». Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Лидер правящей партии призывает к скорейшему отстранению Юна от должности после хаоса, вызванного военным положением», - передает агентство.

Речь идет о событиях 3 декабря, когда Юн Сок Ель объявил военное положение, объяснив это необходимостью «защитить конституционный порядок» и «искоренить просеверокорейские силы». На следующий же день, 4 декабря, он отозвал армию и созвал парламент для отмены военного положения.