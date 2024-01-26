В Госдепе назвали очень талантливым российское экономическое руководство

Российское экономическое руководство очень талантливо. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он также отметил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными санкциями.

«Российское экономическое руководство очень талантливо», - цитирует РИА Новости слова Джеймса О'Брайена.

Напомним, в декабре помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы. Наша страна, по его словам, уже оспаривает с Японией четвертое место в мире.

Ранее Владимир Путин заявил о провале попыток Запада обрушить экономику РФ и дестабилизировать общество.