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В Госдепе назвали очень талантливым российское экономическое руководство

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отметил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными санкциями.
Сергей Лебедев 2024-01-26 03:26:01
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik РИА Новости

Российское экономическое руководство очень талантливо. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он также отметил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными санкциями.

«Российское экономическое руководство очень талантливо», - цитирует РИА Новости слова Джеймса О'Брайена.

Напомним, в декабре помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы. Наша страна, по его словам, уже оспаривает с Японией четвертое место в мире.

Ранее Владимир Путин заявил о провале попыток Запада обрушить экономику РФ и дестабилизировать общество.

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