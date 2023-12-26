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Орешкин назвал российскую экономику сильнейшей в Европе

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что российская экономика находится в числе сильнейших, наряду с Китаем и Индией.
Ян Брацкий 2023-12-26 00:22:01
© Фото: MIT Russiavia Global look press.com

Россия стала крупнейшей экономикой Европы и уже оспаривает с Японией четвертое место в мире. Об этом рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, экономики Соединенных Штатов, Евросоюза и Японии постепенно теряют свою значимость.

«Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия... очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое...», - сказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Ранее президент Владимир Путин заявил о провале попыток глобального Запада обрушить российскую экономику и дестабилизировать общество. На съезде партии «Единая Россия» глава государства особо отметил, что методы Запада хорошо известны и никогда не сработают в отношении России.

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