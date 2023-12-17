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Путин: западные «рецепты» не сработают против России

Елизавета Кондрикова
16:49 17.12.2023
Президент добавил, что Россия сейчас сталкивается с «настоящей агрессией» со стороны стран Запада.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Методы «западных элит» по обрушению экономики, социальной сферы и политической системы в России и дестабилизации российского общества никогда не смогут возыметь успех в отношении нашей страны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом президент сказал в ходе съезда партии «Единая Россия»

«Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту, способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России», - сказал Путин.

Он добавил, что Запад не столько применяет собственные «рецепты» в отношении нашей страны, но развязал «настоящую агрессию», которая только возрастала за последние несколько лет. В пример глава государства привел цветные революции, в ходе которых Запад навязывал свою волю другим.

Президент на съезде также подчеркнул, что Россия или будет «суверенной и самодостаточной державой», или ее не будет вообще. Это та важная вещь, которая должна быть в голове и сердцах каждого.

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