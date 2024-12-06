Самолеты ВКС России и ВВС Сирии уничтожили 300 террористов и их склады

На сирийской территории совместными усилиями Военно-космические силы России и Военно-воздушные силы Сирии ликвидировали порядка 300 террористов.

Также уничтожены пункт управления, склад дронов и хранилище боеприпасов боевиков. Информацию опубликовала пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

«Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены не менее 300 террористов, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», - уточнили в ведомстве в рамках ежедневного брифинга.

Вместе с этим российско-сирийскими усилиями удалось уничтожить девять реактивных систем залпового огня, семь танков, 28 боевых бронированных машин и 14 единиц автомобильной техники.

Как сообщалось 28 ноября, за сутки до этого террористы «Джебхат ан-Нусра»* (запрещенная в России террористическая группировка) обстреляли позиции правительственных войск Сирии в районе Идлиба, зафиксировано 13 случаев обстрела. Нападение произошло в 07:50 27 ноября.

Сирийские военные при поддержке Воздушно-космических сил России нанесли ответные удары, ликвидировано свыше 400 боевиков.

* «Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России.