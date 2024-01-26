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Путин в Петербурге посмотрел на университетскую игру и получил мяч в подарок

Президент также на память сфотографировался с женской волейбольной командой университета и их тренером.
Елизавета Кондрикова 2024-01-26 22:35:01
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин посмотрел на игру женской волейбольной сборной «Корабелка» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, гостем которого президент сегодня стал.

«Желаю вам спортивных успехов!.. И спасибо тренеру большое», - сказал президент команде.

Путин понаблюдал со стороны за игрой женской сборной, а затем успел сделать совместное фото со всей командой университета и тренером. Перед этим спортсменки сделали президенту памятный подарок «от всего коллектива» - волейбольный мяч, который российский лидер и держал в руках на фотографии.

Президент осмотрел университетский арену и медицинский центр.

Напомним, сегодня президент посетил Санкт-Петербург с рабочей плановой поездкой, в рамках которой пообщался со студентами-участниками СВО.

Отвечая на вопросы студентов-добровольцев, глава государства призвал решить вопрос перевозки волонтерских грузов по платным дорогам и сделать их бесплатными, а также пообещал разобраться с накоплением процентов по замороженным кредитам бойцов спецоперации.

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