Путин в Петербурге посмотрел на университетскую игру и получил мяч в подарок

Президент России Владимир Путин посмотрел на игру женской волейбольной сборной «Корабелка» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, гостем которого президент сегодня стал.

«Желаю вам спортивных успехов!.. И спасибо тренеру большое», - сказал президент команде.

Путин понаблюдал со стороны за игрой женской сборной, а затем успел сделать совместное фото со всей командой университета и тренером. Перед этим спортсменки сделали президенту памятный подарок «от всего коллектива» - волейбольный мяч, который российский лидер и держал в руках на фотографии.

Президент осмотрел университетский арену и медицинский центр.

Напомним, сегодня президент посетил Санкт-Петербург с рабочей плановой поездкой, в рамках которой пообщался со студентами-участниками СВО.

Отвечая на вопросы студентов-добровольцев, глава государства призвал решить вопрос перевозки волонтерских грузов по платным дорогам и сделать их бесплатными, а также пообещал разобраться с накоплением процентов по замороженным кредитам бойцов спецоперации.