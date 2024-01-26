Путин призвал решить вопрос перевозки волонтерских грузов по платным дорогам

Вопрос перевозки гуманитарных грузов по платным дорогам нужно решить, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.

Такие перевозки по трассам должны быть бесплатными, заявил российский лидер.

«Этот вопрос, касающийся волонтерских грузов, должен быть решен. Они должны перевозиться бесплатно», - сказал он.

Платные участки дорог строятся за счет средств компаний, которые этим занимаются, соответственно, им нужно отбивать вложения, но тем не менее волонтерам следует оказывать помощь, отметил глава государства.