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Путин призвал решить вопрос перевозки волонтерских грузов по платным дорогам

Такие перевозки по трассам должны быть бесплатными, заявил глава государства.
Анна Назайкина 2024-01-26 18:44:01
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вопрос перевозки гуманитарных грузов по платным дорогам нужно решить, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.

Такие перевозки по трассам должны быть бесплатными, заявил российский лидер.

«Этот вопрос, касающийся волонтерских грузов, должен быть решен. Они должны перевозиться бесплатно», - сказал он.

Платные участки дорог строятся за счет средств компаний, которые этим занимаются, соответственно, им нужно отбивать вложения, но тем не менее волонтерам следует оказывать помощь, отметил глава государства.

#спецоперация #Владимир Путин #платные дороги #волонтерские грузы
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