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Председатель Совета ЕС Мишель отказался от участия в выборах в Европарламент

Ранее Мишель хотел баллотироваться на июньских выборах от своей Бельгийской либеральной партии.
Владимир Рубанов 2024-01-26 22:22:01
© Фото: IMAGO Philip Reynaers Globallook Press

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель опубликовал в пятницу заявление о том, что отказывается от своего плана баллотироваться в Европейский парламент. По его словам, он не хочет нападок на свое решение и намерен сосредоточиться на «своей нынешней миссии», пока она не закончится.

Ранее Мишель хотел баллотироваться на июньских выборах в Европейский парламент в качестве кандидата от своей Бельгийской либеральной партии. Это решение многие раскритиковали, потому что ему пришлось бы покинуть свой нынешний пост раньше, чем планировалось.

Называли нескольких кандидатов, которые могли бы поруководить Евросоветом, в их числе были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, экс-премьер Италии и бывший глава ЕЦБ Марио Драги.

Это также подняло вопросы о потенциальных конфликтах интересов, поскольку Шарль Мишель баллотировался бы в качестве партийного политика и одновременно исполнял обязанности председателя совета, состоящего из лидеров разных политических групп.

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