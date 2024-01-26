СК РФ опубликовал кадры посадки украинских пленных на борт Ил-76

Следственный комитет России опубликовал кадры посадки украинских военнопленных в самолет Ил-76, который 24 января был сбит ВСУ и упал в Белгородской области. На записи видно, как к самолету движется колонна из шести машин, в том числе фургоны со спецразметкой (цветографической схемой).

Колонна едет с мигалками и включенной аварийной сигнализацией. Потом фургоны по очереди подъезжают к Ил-76, из них выходят люди и поднимаются в самолет.

Ранее Владимир Путин поручил СК РФ максимально обнародовать данные о крушении Ил-76. По предварительным данным, военный транспортник был сбит ракетой из системы ПВО, которая находилась в Харьковской области.

Президент добавил, что Киев был в курсе того, что на борту Ил-76 были военнопленные, которых везли на обмен. Тем не менее, самолет сознательно сбили.