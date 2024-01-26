Путин принес соболезнования членам семей погибших в Ил-76 летчиков

Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования членам семей летчиков, погибших при крушении самолета Ил-76, сбитого 24 января в Белгородской области.

«Мы-то сожалеем только о наших летчиках, и я приношу искренние соболезнования членам их семей. Они в последнюю секунду сообщили об этом», - сказал президент в ходе общения со студентами-участниками специальной военной операции.

Он добавил, что будет призывать Следственный комитет России обнародовать информацию по черным ящикам, касающуюся этого преступления, насколько это возможно.

В ходе общения со студентами российский лидер также указал на то, что отреагировать на пуски ракет было практически невозможно, и подчеркнул, что российское ПВО не может наносить удары по своим самолетам, так как оборудованы системами «свой-чужой».

Напомним, российский самолет Ил-76 перевозил 65 пленных украинских бойцов в Белгород для обмена, когда был сбит украинской стороной. По данным Минобороны РФ, с территории Харьковской области были запущены две украинские ракеты.