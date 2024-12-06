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Востоковед оценил вероятность войны между Китаем и Тайванем при Трампе

Эксперт отметил, что Пекин и Тайбэй воевать не хотят.
Сергей Лебедев 2024-12-06 19:08:56
© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press

Вероятность войны между Китаем и Тайванем крайне низка. Вооруженный конфликт невыгоден Пекину, так как он сильно удар по имиджу КНР. Такое мнение в беседе с Радио Sputnik выразил востоковед Алексей Маслов. Он также добавил, что новая американская администрация будет меньше давить на Тайбэй.

«Китай и Тайвань не хотят воевать. Будет такая вечная предвоенная ситуация, но я бы сказал, что 90% того, что реальных военных действий не будет. Для Китая это будет серьезный проигрыш имиджа, потому что они хотят решить это все изящно, красиво, не торопясь», - сказал эксперт.

Напомним, после гражданской войны в Китае и разгрома режима Гоминьдана на Тайвань бежали остатки оппозиционеров во главе с Чан Кайши. С 1949 года управление островом осуществляет собственная администрация. КНР считает Тайвань одной из своих провинций и призывает не вмешиваться во взаимоотношения обеих сторон.

Об этой позиции на последней встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном напоминал китайский министр иностранных дел Ван И. А до этого министр обороны Дун Цзюнь отмечал, что желающие отделить Тайвань от КНР обречены на гибель.

#в стране и мире #война #сша #кнр #Пекин #Тайвань
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