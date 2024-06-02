Глава Минобороны КНР: кто хочет отделить Тайвань, сам роет себе могилу

Желающие отделить Тайвань от Китая обречены на гибель, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, передает ТАСС.

«Тот, кто дерзнет отделить Тайвань от Китая, непременно будет уничтожен, он сам себе выроет могилу», - сказал глава Минобороны КНР.

Дун Цзюнь подчеркнул, что перспектива мирного воссоединения Китая с Тайванем подрывается извне, а на самом острове местная администрация проводит политику декитаизации. Внешние силы размывают принцип «одного Китая» и подталкивают остров к опасной ситуации.

Глава Минобороны КНР обратил внимание, что «внешние силы» продолжают контакты с властями Тайваня в обход Пекина и «упорствуют» в продажах оружия Тайбэю.

Гегемонизм не должен наносить ущерб государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, и страны АТР этого не позволят, сказал китайский военный министр.

В конце мая очередная делегация конгресса США во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом прибыла на Тайвань. Американцы пообещали поставить Тайбэю новые передовые системы вооружений. Китай в эти дни начал крупные военные учения.