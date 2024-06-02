МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Минобороны КНР: кто хочет отделить Тайвань, сам роет себе могилу

Дун Цзюнь отметил, что возможность мирного воссоединения Китая с Тайванем подрывают внешние силы.
Владимир Рубанов 2024-06-02 06:19:07
© Фото: IISS Shangri-La Dialogue 2024, YouTube

Желающие отделить Тайвань от Китая обречены на гибель, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, передает ТАСС.

«Тот, кто дерзнет отделить Тайвань от Китая, непременно будет уничтожен, он сам себе выроет могилу», - сказал глава Минобороны КНР.

Дун Цзюнь подчеркнул, что перспектива мирного воссоединения Китая с Тайванем подрывается извне, а на самом острове местная администрация проводит политику декитаизации. Внешние силы размывают принцип «одного Китая» и подталкивают остров к опасной ситуации.

Глава Минобороны КНР обратил внимание, что «внешние силы» продолжают контакты с властями Тайваня в обход Пекина и «упорствуют» в продажах оружия Тайбэю.

Гегемонизм не должен наносить ущерб государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, и страны АТР этого не позволят, сказал китайский военный министр.

В конце мая очередная делегация конгресса США во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом прибыла на Тайвань. Американцы пообещали поставить Тайбэю новые передовые системы вооружений. Китай в эти дни начал крупные военные учения.

#Китай #форум #сша #кнр #Тайвань #Сингапур #китайско-тайваньский конфликт #диалог шангри-ла
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 