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Глава МИД Китая заявил, что Тайвань никогда не будет государством

По словам Ван И, «независимость Тайваня» и мир в Тайваньском проливе несовместимы.
Сергей Лебедев 2024-07-27 17:52:20
© Фото: Wiktor Dabkowski, Globallookpress

Тайвань является частью Китая. Он никогда не были и не станет отдельным государством. Об этом в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«"Независимость Тайваня" и мир в Тайваньском проливе несовместимы»‎, - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, после гражданской войны в Китае и разгрома режима Гоминьдана на остров бежали остатки оппозиционеров во главе с Чан Кайши. С 1949 года управление Тайваня осуществляет собственная администрация.

Китай считает остров одной из своих провинций и призывает не вмешиваться во взаимоотношения обеих сторон. Недавно министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что те, кто хочет отделить Тайвань, сам роет себе могилу.

#Китай #сша #Тайвань #ван и #государство
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