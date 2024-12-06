Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами. Церемония состоялась в Минске на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают задействование всех сил для защиты Союзного государства. Речь идет и о тактическом ядерном оружии, размещенном в РБ.

По словам главы государства, договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты целостности и неприкосновенности территорий, суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Минск сегодня днем. В белорусской столице проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченное к 25-летию договора о создании объединения.