МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности

Гарантии безопасности предполагают задействование всех сил для защиты Союзного государства.
Сергей Лебедев 2024-12-06 16:53:18
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности между двумя странами. Церемония состоялась в Минске на полях заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее Владимир Путин отмечал, что гарантии безопасности между Россией и Белоруссией предполагают задействование всех сил для защиты Союзного государства. Речь идет и о тактическом ядерном оружии, размещенном в РБ.

По словам главы государства, договор определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты целостности и неприкосновенности территорий, суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Минск сегодня днем. В белорусской столице проходит заседание Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченное к 25-летию договора о создании объединения.

#Россия #белоруссия #Владимир Путин #договор #минск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 