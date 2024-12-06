Хуснуллин обсудил с Хинштейном восстановление Курской области

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом зампред разместил пост в своем Telegram-канале.

Чиновники обсудили вопросы касаемо гуманитарной помощи пострадавшему населению Курской области, а также проговорили планы по восстановлению экономики региона и инфраструктуры ЖКХ.

Марат Хуснуллин отметил, что ожидается много работы в регионе.

Напомним, что 5 декабря российский президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна на должность врио главы Курской области. Он заменит ушедшего с должности губернатора Алексея Смирнова.

В Кремле объяснили назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура Александра Хинштейна оказалась наилучшей для решения кризисных задач в регионе.