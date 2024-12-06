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Хуснуллин обсудил с Хинштейном восстановление Курской области

Зампред правительства РФ также обсудил с Хинштейном вопросы гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области.
Таисия Кваша 2024-12-06 17:38:04
© Фото: Марат Хуснуллин, Telegram

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Об этом зампред разместил пост в своем Telegram-канале.

Чиновники обсудили вопросы касаемо гуманитарной помощи пострадавшему населению Курской области, а также проговорили планы по восстановлению экономики региона и инфраструктуры ЖКХ.

Марат Хуснуллин отметил, что ожидается много работы в регионе.

Напомним, что 5 декабря российский президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна на должность врио главы Курской области. Он заменит ушедшего с должности губернатора Алексея Смирнова.

В Кремле объяснили назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатура Александра Хинштейна оказалась наилучшей для решения кризисных задач в регионе.

#в стране и мире #Курская область #гуманитарная помощь #марат хуснуллин #Александр Хинштейн #врио губернатора #восстановление региона
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