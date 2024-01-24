Положить конец безнаказанности: как в ООН обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

В Нью-Йорке в штаб квартире ООН - открытые дебаты по урегулированию ближневосточного кризиса. Несколько десятков участников: от европейских до африканских государств. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Оценки заставляют усомниться, что Газа когда-нибудь будет пригодна для жизни. Причина известна - она состоит в позиции Соединенных Штатов, блокирующих все усилия и инициативы по остановке кровопролития на оккупированных территориях. Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», - отметил глава МИД РФ.

Неудобно для США терять пост мирового шерифа, хотя все к этому ведет. И пропалестинские демонстрации в Нью-Йорке, и непокорность Нетаньяху - вопреки позиции Вашингтона израильский премьер отрицает даже идею создания палестинского государства.

«Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к снижению интенсивности боевых действий в Газе. Нынешнее обострение конфликта в Палестине дало метастазы по всему региону, причем вновь не без пагубного участия США и их союзников», - сказал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства ответил и постпреду Израиля при ООН, который в ходе выступления пытался переложить вину за обострение на Ближнем Востоке на Иран и упрекал Россию в том, что она якобы использует иранские беспилотники в зоне СВО.

«Всем нам известно, что иранские беспилотнии использовались Россией, чтобы убивать гражданское население на Украине», утверждает постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести. Хотя, конечно, понимаю, что она многое стерпит. Подчеркну лишь принципиальный момент. Мы не имеем права позволить похоронить решения ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом Минские договоренности 2015 года, гарантами которых выступали Франция и Германия, в последствии признавшиеся, что и не думали их выполнять. Нельзя допустить подобных преступных действий и в отношении палестинского народа», - парировал министр иностранных дел России.

Тема Ближнего Востока также обсуждалась Лавровым и на встрече с генсеком организации Антониу Гутерришем. Координировать усилия по урегулированию конфликта договорились на встрече с делегацией Алжира. Но куда предметнее разговор был с главой МИД Палестины. В беседе Лавров подчеркнул: Россия твердо настаивает на политике создания двух государств и прекращении кровопролития.

«Нам следует положить конец безнаказанности. Нам действительно нужно начать процесс привлечения к ответственности. Почему бы не вести санкции? Мы призываем ввести санкции против Израиля и против отдельных лидеров, начиная с премьер-министра Нетаньяху», - отметил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

В крыле российской делегации в ООН дипломаты из Евросоюза - глава МИД Швейцарии с его делегацией планировал провести переговоры в расширенном составе, но все переигралось на ходу, и в итоге тет-а-тет Лаврова и Кассиса. От публичного общения с российскими журналистами швейцарец отказался.

Швейцария пытается держать нейтралитет в вопросе мировых кризисов - и Украины, и Ближнего востока, но общепринятая западная практика двойных стандартов на чаше весов перевешивает - оттого и смешанные чувства, когда видишь у здания завязанное в узел дуло пистолета, как символ прекращения насилия, или двуглавого змея среди гильз ядерных ракет, которого героически пронзает копьем наш Георгий Победоносец.

«Добро побеждает зло» - работа Зураба Церетели - один из символов окончания холодной войны между Москвой и Вашингтоном. Монумент стоит с 1990-го года и создан из фрагментов демонтированных американских и советских ракет, уничтоженных в соответствии с Договором о сокращении ядерных вооружений. Памятник - наглядный пример того, как одно американское правительство старалось снизить градус всемирного напряжения, а другое - нынешнее - на публику говорит о мире, а на деле запускает ракеты в сторону чужих государств.