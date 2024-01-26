Принятие «Цирконов» на вооружение - это небыстрая процедура, которая, в частности, требует времени на эксплуатацию гиперзвуковых ракет, объяснил гендиректор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов на Едином дне приемки военной продукции.

«Приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет», - рассказал журналистам Леонов.

Он также сообщил, что в настоящий момент производитель активно работает над тем, чтобы увеличить дальность полета этих крылатых ракет.

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что в ВМФ за минувший год было поставлено свыше 7 700 единиц морских средств поражения, в их числе - «Цирконы».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.