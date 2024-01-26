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Производитель существенно увеличит дальность полета ракеты «Оникс»

Ракеты «Оникс» состоят на вооружении боевых кораблей, подлодок, а также используются в БРК «Бастион».
2024-01-26 14:21:01
© Фото: Минобороны России

Производитель сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» существенно увеличит дальность ее полета. Об этом в единый день военной приемки заявил генеральный директор - генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

«У нас есть перспективы развития "Оникса". В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности», - сказал Леонов.

Конкретные цифры Леонов не назвал, однако заявил об активной работе на этом направлении. Ракеты «Оникс» состоят на вооружении кораблей Военно-Морского Флота России, подводных лодок, а также используются в береговом ракетном комплексе «Бастион». «Ониксы» использовались для нанесения ударов по военным объектам украинских националистов в рамках спецоперации.

Кроме того, замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВМФ РФ за минувший год получил от предприятий оборонно-промышленного комплекса более 7 700 единиц средств поражения. В их числе крылатые ракеты морского базирования большой дальности, противокорабельные и противолодочные ракеты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ОПК #Минобороны России #оникс #александр леонов #нпо машиностроения
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